Le Yachting Festival de Gammarth, du 21 au 24 octobre, au Port Marina de Gammarth

Le Yachting Festival de Gammarth revient pour une deuxième édition au Port Marina de Gammarth du 21 au 24 octobre 2021. Cet événement, ouvert à tous, vise à rassembler les différents intervenants du nautisme dans le prestigieux cadre du Port Marina de Gammarth.

L’objectif étant tracer une stratégie de développement de la plaisance en Tunisie et ouvrir de nouveaux horizons pour envahir de nouveaux marchés étrangers, déclare Anis Zarrouk, président du Gammarth Yachting Club et organisateur de l’événement sous le slogan “La plaisance pur tous”.

Plusieurs exposants ont pris place au port de Gammarth pour faire découvrir leurs produits et services autour de l’activité marine, mais aussi les produits gastronomiques et de loisirs en plus de plusieurs artisans.

Le Yachting Festival de Gammarth s’articulera autour de 3 évènements :

– Conférence « Plaisance et Développement » qui se déroulera durant les matinées des 21 et 22 octobre et vise à mieux comprendre les défis auxquels sont confrontés tous les acteurs du monde nautique en Tunisie.

– La régate « Plaisance Ecologique » qui fera découvrir, aux équipages des voiliers inscrits, Ras Fartas durant les journées des 23 et 24 octobre. A noter que le bon déroulement de la régate dépendra des conditions climatiques.

– Le salon nautique de Gammarth 2021, qui sera inauguré par Monsieur Moez Belhassine, Ministre du Tourisme et ouvert durant les quatre jours du Festival, de 10h à 19h. Il y’a plus de 90 exposent dans ce salon et leurs produits sont fabriqués par des tunisiens ou des étrangers résidents en Tunisie, preuve que l’industrie nautique se développe en Tunisie.

La clôture du Yachting Festival de Gammarth se fera avec la remise des prix pour le meilleur régatier, le meilleur sponsor, le meilleur stand, le meilleur bateau et le meilleur artisan.

A noter que l’accès au Yachting Festival de Gammarth est gratuit et ouvert à tous en s’inscrivant sur le site Teskerti.tn . Lien:https://www.teskerti.tn/eve…/la-fete-de-la-plaisance-2021/

S.B.