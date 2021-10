Les Cordes méditerranéennes, 3e édition à l’honneur du Oud du 23 au 31 octobre 2021

Le Centre Culturel International de Hammamet abrite la manifestation artistiques les Cordes méditerranéennes, organisée en marge de l’octobre musical, qui revient pour une 3ème édition du 23 au 31 octobre 2021 autour d’un instrument emblématique de la musique arabo-andalouse Le luth ou « Oud ».

L’inauguration de l’événement se fera avec un concert tuniso-marocain avec le talentueux artiste tunisien Ridha Chmak, qui assurera également des ateliers autour du oud et l’oudiste marocain Khaled Badaoui.

L’évènement prévoit en plus des concerts, dont une soirée avec l’égyptien Mohamed Abozekri, plusieurs ateliers pratiques autour du oud, des conférences et débats avec des spécialistes du oud et des universitaires en plus de stages avec de luthistes tunisiens.

Programme des Cordes méditerranéennes du 23 au 31 octobre 2021

Samedi 23 octobre

– 18h-20h : Concerts d’ouverture

– 18h : (1ère partie) Ridha Chmak (Tunisie)

– 19h : (2e partie) Khaled Badaoui (Maroc)

Dimanche 24 octobre

– 10h : Atelier pratique animé par Ridha Chmak (Tunisie)

– 18h : Concert de Mohamed Abozekri (Égypte) accompagné par Lotfi Soua aux percussions (Tunisie) – 21h : Soirée musicale

Lundi 25 octobre

– Atelier pratique animé par Mohamed Abozekri (Égypte)

Mardi 26 octobre

– 10h : Conférence « Le solo du oud, un style musical arabe moderne », par Nizar Maddar (ISMT – Tunisie).

-15h : Stage (séance 1) avec les luthistes Nizar Maddar et Samih Mahjoubi (Tunisie)

Mercredi 27 octobre

– 10h : Atelier de lutherie avec la maître luthier Fayçal Touiri (Tunisie)

-15h : Stage (séance 2) avec les luthistes Nizar Maddar et Samih Mahjoubi (Tunisie)

Jeudi 28 octobre

– 10h : Stage (séance 3) avec les luthistes Nizar Maddar et Samih Mahjoubi (Tunisie)

– 15h : Rencontre scientifique autour du « oud »

– 15:00 : Mot de bienvenue par M. Lassaad Said, Directeur Général du Centre Culturel International de Hammamet.

– 15:05 : Présentation de la rencontre par Hamdi Makhlouf, coordinateur de la rencontre (Université de Tunis, ISMT -Tunisie)

Première séance – Histoire du oud

Deuxième séance – Quelques problématiques de l’interprétation moderne au oud

Vendredi 29 octobre

– 10h : Stage (séance 4) avec les luthistes Nizar Maddar et Samih Mahjoubi (Tunisie)

– 15h : Stage (séance 5) avec les luthistes Nizar Maddar et Samih Mahjoubi (Tunisie)

– 18h-20h : Concerts

– 18h : (1ère partie) Samih Mahjoubi (Tunisie)

– 19h : (2e partie) Mohannad Nasr (Syrie) accompagné par Mohamed Abdelkader Belhadj Kacem aux percussions (Tunisie)

Samedi 30 octobre

– 10h : Stage (séance 6) avec les luthistes Nizar Maddar et Samih Mahjoubi (Tunisie)

18h-20h : Spectacles

– 18h : (1ère partie) Kyriakos Kalaitzidis (Grèce)

– 19h : (2e partie) Yurdal Tokcan (Turquie)

Dimanche 31 octobre

– 10h : Atelier pratique animé par Yurdal Tokcan (Turquie)

– 18h : Concert de sortie de résidence artistique des musiciens stagiaires, dirigé par Nizar Maddar (Tunisie) accompagné par Aziz Belhani aux percussions (Tunisie).

Le prix des billets pour accéder aux concerts est fixé à 20h. Pour plus d’informations, consultez la page du Centre Culturel International de Hammamet.

S.B.