Les matchs des clubs de la Ligue 1 Tunisienne peuvent être transmis via Facebook

La Fédération tunisienne de football (FTF) annonce, dans un communiqué rendu public vendredi sur sa page Facebook officielle, que les clubs de championnat de Tunisie de football, la Ligue 1 du football professionnel, dont les matchs ne sont pas retransmis par la télévision, peuvent les diffuser gratuitement via leur pages Facebook.

Cette mesure, indique le même communiqué, est valable pour toute la phase aller du championnat tunisien de football saison 2021-2022. Une séance de travail à distance via “Zoom” a réuni le 14 octobre dernier son président de la FTF, Wadii Jary, et la chargée de la gestion des affaires de l’Etablissement de la Télévision tunisienne, Aouatef Dali, pour l’examen des moyens de remboursement des dettes de ladite Télévision vis-à-vis de la FTF.

Dali avait proposé l’annulation de la dette à hauteur de 2,5 millions de dinars des dus au titre de la saison 2020-2021 (3,5 MD), tout en s’engageant à payer l’intégralité de la somme en ce qui concerne la saison 2021-2022.

De son côté, Jary a estimé que la TV Tunisienne a failli à ses engagements préalables formulés à la date du 18 juin 2021, de régler l’intégralité de ses dettes vis-à-vis de la FTF (3,5 MD), sur la base d’un échéancier qu’elle avait défini, et dépassé les délais impartis.

Selon Wadii Jary, la FTF pouvait sur la base du contrat établi de procéder à l’annulation de ce dernier en cas de manquement de la Télévision au paiement de l’une des échéances dans un délais de 30 jours.

Et pour cause, a-t-il souligné; “exempter la télévision du paiement de 2,5 MD, revient à baisser la part revenant de droit aux clubs de la Ligue 1 du football professionnel de près de 110 mille dinars et celle revenant aux clubs de la Ligue 2 à hauteur de 40 mille dinars, ce qui aurait des répercussions négatives sur leurs revenus.

Par ailleurs, s’agissant de la proposition de la responsable de la télévision nationale d’être exempte des dettes su-mentionnées, Jary a proposé de tenir une réunion élargie avec les membres du conseil d’administration et la présidente de la Télévision et les présidents des clubs des deux ligues.

Le président de la FTF avait suggéré, également, un rééchelonnement de la dette de la télévision tunisienne.

Selon la FTF, certaines télévisions étrangères avaient manifesté leur ambition de s’enquérir des droits de diffusion des matchs du Championnat de Tunisie 2021-2022 , sauf qu’elle entend poursuivre sa coopération avec l’Etablissement de la télévision tunisienne comme partenaire historique.

A noter que la FTF a décidé d’accorder un délais supplémentaire à la télévision pour procéder au règlement de sa dette.

