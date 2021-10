Pourquoi le géant Facebook va-t-il changer de nom et d’image de marque?

Le géant Facebook, le réseau social le plus populaire au monde pourrait changer d’image de marque et de nom à partir de la semaine prochaine annonce le magazine spécialisé américain The Verge se basant sur des sources confirmées chez Facebook.

Le réseau social a connu dernièrement de mauvaises heures, notamment à cause de plusieurs révélations qui ont terni son image mais aussi en privant ses utilisateurs dernièrement d’accéder à leur compte aussi bien sur Facebook que ces autres canaux comme Instagram et WhatsApp à cause d’une panne technique.

La raison de ce changement de nom est selon The Verge l’ambition de Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook de s’orienter vers le «métavers» («metaverse» en anglais). Ce concept composé d’une contraction de deux mots ‘Méta’ et ‘uniVers’ désigne un monde virtuel fictif. Il est considéré comme l’avenir de l’internet et consiste en une version améliorée de la réalité virtuelle (RV) qui pourrait faire de FB bien plus qu’un simple réseau social mais une véritable plateforme pour accéder à une réalité par des moyens virtuels.

Ce concept issu de la science-fiction se base sur l’accès au net à partir d’appareils de réalité virtuelle comme des casques ou des lunettes VR, utilisés habituellement dans les jeux vidéos, et qui permettra par exemple de travailler, se détendre ou aller au cinéma ou à un concert avec un avatar . A noter que Marck Zuckerberg possède la société Oculus, qui développe des casques de réalité virtuelle.

La prochaine appellation de Fracebook demeure encore secrète. La révélation de ce nouveau nom devrait se faire le 28 octobre, à l’occasion de la conférence annuelle de l’entreprise.

I.D.