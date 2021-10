SKYS: 1er événement de saut en parachute civil dans l’histoire de la Tunisie

Le premier événement de saut en parachute civil dans l’histoire de la Tunisie, Skys, s’organise à Tozeur du 23 octobre au 27 novembre 2021 en plein désert. Il s’agit là d’un nouveau produit touristique qui propose un séjour alternatif en Tunisie.

Avec l’expérience SKYS, voyager autrement en Tunisie c’est possible ! Longtemps réputée pour son tourisme balnéaire… la Tunisie doit aujourd’hui mettre en avant ses nombreux trésors cachés, notamment des paysages incroyables dans les régions telles que Tozeur.

Dans l’optique de développer un tourisme alternatif, rural et durable en Tunisie mais aussi relancer l’économie du pays, le Ministère du Transport et de la Logistique, la Direction Générale de l’Aviation Civile, le Ministère de l’Intérieur Tunisien, le Ministère de la Défense Tunisien, le Ministère du Tourisme et de l’Artisanat, l’Office National du Tourisme Tunisien, l’Office de l’Aviation Civile et des Aéroports sans oublier les Gouvernorats de Tozeur et de Kebil ont choisi d’apporter leur soutien à l’événement SKYS.

Une occasion de faire du parachutisme civil en Tunisie, un nouveau produit qui va enrichir, valoriser et promouvoir le territoire tunisien et ouvrir de nouvelles portes au tourisme. A ce titre, cette expérience inédite de 4 jours a un attrait local et surtout international servant à présenter la Tunisie comme une destination jeune, dynamique, typique et vibrante. Une expérience à vivre chaque année dans une nouvelle région, permettant ainsi de créer des opportunités d’emploi et de contribuer au développement à long terme des régions ciblées.

Un programme riche en émotions avec près de 1300 sauts en tandem filmés

Lancée en partenariat avec l’Ecole Canadienne de Parachutisme VOLTIGE, cette expérience propose un programme riche, varié et répondant aux nombreuses attentes des adeptes de sports extrêmes tunisiens comme étrangers.

En effet, avec des sauts en parachute programmés, tous les jours de 9h du matin jusqu’au coucher du soleil, SKYS représente une expérience unique à vivre pour les passionnés du parachutisme et un spectacle, pour tous, garanti par 150 Skydivers expérimentés, 25 célébrités de Skydings, 30 techniciens, instructeurs et cameramen, sans oublier près de 1300 sauts en tandem filmés et 20 sauts de démonstrations.

Au-delà de la pratique du parachutisme, l’événement SKYS offrira aux participants la possibilité de découvrir des produits d’artisans locaux au cœur du Skys Market, de savourer son repas ou siroter une boisson fraîche tout en gardant un œil sur les parachutistes au Skys lounge, le tout dans un cadre hors du commun proposant diverses activités pour les plus réticents à sauter en parachute (yoga, tir à l’arc, expérience VR, quad…)

L’événement est proposé par Unisky Area représentée par Hedi ABADA, parachutiste-entraîneur tunisien et fondateur du projet Skys, en partenariat avec l’Ecole Canadienne de Parachutisme VOLTIGE et le soutien de la Chambre Nationale du Transport Touristique, et ce, en présence de Slim BEN JABALLAH, Président de la CNTT, et Philip BOISJOLI, Chef instructeur de VOLTIGE.

Tekiano