La Grenade de Gabès avec label AOC débarque sur les marchés de la région

La grenade de Gabès avec appellation d’origine contrôlée (AOC) débarque pour la première fois sur les marchés. Les participants à la journée de promotion ont visité les points de vente de la grenade de Gabès avec label AOC à Zarat, Kettana, Gabès et Chenini et ont eu l’opportunité de découvrir la variété des grenades “Gabsi”, une variété spécifique à Gabès. L’AOC pour la Grenade de Gabès a été octroyée par l’Etat tunisien en avril 2021.

La grenade est un fruit millénaire étroitement liée à l’histoire de Gabès. Aujourd’hui ce fruit est devenu l’emblème et la fierté de toute la région. L’unicité de la Grenade de Gabès a été officiellement reconnue par l’Etat tunisien à travers l’octroi d’une appellation d’origine contrôlée (AOC) en avril 2021. L’AOC est un label officiel certifiant la conformité du fruit aux exigences spécifiques de qualité, d’origine, de savoir-faire et de traçabilité. Seulement les grenades produites et conditionnées dans le gouvernorat de Gabès qui sont conformes au cahier des charges AOC peuvent être labélisées.

Plusieurs représentants des institutions publiques et privées et des médias nationaux et régionaux ont visité les points de vente de la grenade de Gabès avec label AOC à Zarat, Kettana, Gabès et Chenini et ont eu l’opportunité de découvrir les secrets de la variété des grenades “Gabsi”, une variété spécifique à Gabès, qui se distingue par ses qualités gustatives exceptionnelles, son arôme unique, sa couleur vive et ses bienfaits nutritionnels innombrables.

Cette journée de découverte de l’AOC Grenade de Gabès a été organisée avec l’appui du «Projet d’accès aux marchés des produits agroalimentaires et de terroir» (PAMPAT) qui est mis en œuvre par l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI) en collaboration avec le Ministère de l’Agriculture (DGPA) et l’organisme public-privé GIFRUITS avec un financement du Secrétariat d’Etat à l’Economie Suisse (SECO). L’Union Régionale de l’Agriculture et de la Pêche (URAP), le CRDA ainsi que le projet IRADA financé par l’Union Européenne ont également contribué à l’organisation de cet événement.

La mise en œuvre de l’AOC a été possible grâce à une collaboration aussi bien au niveau régional qu’au niveau national. Un groupe d’appui public-privé autour de l’AOC Grenade de Gabès a été constitué avec l’appui du projet PAMPAT pour planifier les activités visant à assurer la labellisation et la traçabilité de ce fruit phare. Derrière l’AOC se cachent plusieurs sociétés mutuelles des services agricoles, associations, entreprises et producteurs individuels de grenade. Le groupe pour la mise en œuvre de l’AOC est chapoté par l’Union Régionale de l’Agriculture et de la Pêche (URAP) et intègre, en plus des sociétés mutuelles des services agricoles et des associations, le CRDA Gabès, l’Office de Développement du Sud (ODS), le Pôle technologique de Gabès et le projet IRADA.

La grenade de Gabès n’est pas la première AOC en Tunisie, mais cette experience est unique sur plusieurs plans comme nous le rappelle Monsieur Imed Beji de l’URAP Gabès qui gère l’AOC au niveau régional: « En Tunisie existent plusieurs appellations d’origine controlées (AOC) qui ne sont pas utilisées dans le commerce. Généralement entre l’octroi légal de l’AOC et la labélissation du produit par les producteurs passent plusieurs années, parce que ce n’est pas du tout facile de gérer un tel label et garantir la traçabilité. A Gabès nous avons accompli tout ce processus dans un temps record. En avril 2021 l’AOC a été publiée dans le JORT et en octobre 2O21 la grenade AOC se trouve sur les marchés. Nous en sommes fiers. »

La grenade de Gabès AOC est un produit de terroir qui a pu regrouper les producteurs de plusieurs villes et villages des oasis littorales de Gabès qui se trouvent à des distances allant jusqu’à 60 km entre elles. Tandis que la bien connue figue de Djebba AOC représente la fierté d’une seule localité qui a su faire parler d’elle, la grenade de Gabès AOC est le porte-drapeau d’ une grande région couvrant Mareth, Ghannouche, Gabès et Métouia.

Le représentant d’IRADA à Gabès M. Nizar Nouri explique: « Notre projet collabore avec le projet PAMPAT dans la mise en œuvre de l’AOC Grenade de Gabès, parce que nous voyons un véritable potentiel de développement économique pour le gouvernorat. Ce label pourra déclencher toute une dynamique de valorisation au niveau régional et assurer que les bénéfices de la création de valeur ajoutée restent dans la région d’origine.»

Tekiano avec communiqué