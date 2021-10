Tunisie : Le Pass vaccinal obligatoire pour accéder presque partout dès le 22 décembre 2021

Un décret de loi, relatif à l’obligation pour tout citoyen tunisien et étranger âgé de plus de 18 ans de se munir d’un pass vaccinal attestant avoir compléter son schéma vaccinal anti-covid, a été publié dans le Jort vendredi 22 octobre 2021. Le décret stipule que ce Pass vaccinal devient obligatoire 2 moins après la publication du Décret-loi n° 2021-1 du 22 octobre 2021, soit à partir du 22 décembre 2021.

Le pass vaccinal attribué aux citoyens tunisiens mais aussi aux étrangers arrivant en Tunisie et les tunisiens titulaires d’attestations ou de passes vaccinaux délivrés dans des pays étrangers, permet d’accéder aux espaces suivants :

– Les structures et sièges relevant de l’Etat, des collectivités locales et des instances, entreprises et établissements publics,

– Les établissements éducatifs et universitaires, les établissements de formation professionnelle, les crèches, les jardins d’enfants et les kouttabs relevant des secteurs public et privé, et les centres de protection sociale,

– Les structures de santé publiques et privées pour l’accompagnement des malades ou pour les visites,

– Les prisons, les centres de rééducation des enfants délinquants et des centres de garde à vue pour les visites,

– Les cafés, restaurants et diverses catégories de locaux, des unités touristiques et espaces recevant du public,

– Les lieux et espaces réservés aux activités de loisirs et des fêtes, et à l’accueil des foires, colloques, manifestations artistiques, scientifiques, culturelles et sportives ainsi que les lieux de cultes.

Le texte du décret paru dans le JORT en arabe:

Il est à noter que les personnes qui ne possèdent pas d’attestation de vaccination anti-covid peuvent être licenciés par leur employeur selon l’article 6 du texte de loi stipulant que ” Le défaut de présentation du passe vaccinal entraine la suspension de l’exercice de fonctions pour les personnels de l’Etat, des collectivités locales et des instances, entreprises et établissements publics, et le contrat de travail pour les salariés du secteur privé, et ce, jusqu’à la présentation du passe vaccinal.“.

Le certificat de vaccination anti covid est disponible sur la plateforme Evax.tn

