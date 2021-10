Où regarder le match OM vs PSG du dimanche 24 octobre?

L’Olympique de Marseille affronte Paris-Saint Germain dimanche 24 octobre 2021. Le match OM vs PSG se déroule à partir de 20h45 Heure française au stade Vélodrome à Marseille.

Les 2 rivaux de ligue 1 française s’apprêtent à s’affronter dans un Vélodrome plein à craquer. Les billets se se sont envolés au prix d’or au marché noir. Lionel Messi qui fut longtemps une idole auprès des marseillais, se retrouve chez l’ennemi juré le PSG.

Le match OM vs PSG est diffusé en direct live sur les chaines beinsports ar 2, Prime Vidéo, Cuatro, DAZN 2 Allemagne et Sky Sport Football. Le streaming du match OM vs PSG est accessible en s’abonnant à Amzone Prime ou beinconnect.

