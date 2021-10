Forum itnernational de l’économie sociale et solidaire : 2e édition du 25 au 27 octobre 2021 à Tunis

La 2e édition du Forum itnernational de l’économie sociale et solidaire , forum ESS, se déroule du 25 au 27 octobre 2021 simultanément à Tunis et Mulhouse en France sous le thème Réciprocité dans la coopération, du local à l’international : Créativité de l’économie sociale et solidaire en temps de crise.

A l’occasion de la deuxième édition du Forum International de l’ESS organisé en simultanée à Tunis et à Mulhouse des acteurs de l’ESS de Tunisie, d’Afrique, d’Europe et d’ailleurs sont invités à échanger et débattre de la réciprocité dans la coopération et des solidarités à l’épreuve de la crise sanitaire du Covid-19 et des enjeux qu’elle revêt.

Un partenariat pluri-acteurs est à l’origine de cet événement, porté par l’Institut National du Travail et des Etudes Sociales (INTES) et l’Institut des Hautes Etudes Commerciales (IHEC) de l’université de Carthage et la Chaire Economie Sociale et Solidaire de l’université de HauteAlsace (UHA), en étroite collaboration avec le Programme Concerté Pluri-Acteurs Tunisie (PCPA), Alter-Med, Coopération pour le développement des pays émergents (COSPE), le Laboratoire de l’ESS en Tunisie, le Réseau Marocain de l’ESS (REMESS), le Réseau National (Lab’ess), d’Appui à la Promotion de l’ESS du Mali (RENAPESS), le Réseau Africain de l’ESS (RAESS), le Réseau Inter Universitaire de l’ESS (RIUESS) et le Réseau Intercontinental de Promotion de l’Economie Sociale et Solidaire Europe (RIPESS EU), avec un engagement commun de coconstruire des dynamiques solidaires à l’échelle locale, régionale et internationale.

Ce Forum a pour ambition de cibler les acteurs et futurs acteurs de l’ESS en Tunisie, au

Maghreb, en méditerranée et d’ailleurs,d’être un lieu de rencontres transversales.

Placé sous le signe de l’hybridation, ce Forum se veut accessible et ouvert aux acteurs de l’ESS, universitaires et praticiens, membres de réseaux associatifs et représentants de collectivités et d’institutions mais aussi doctorants et étudiants aussi bien en présentiel à Mulhouse ou à Tunis qu’en distanciel.

Le forum sera l’occasion de repenser une coopération entre les Suds et les Nords en situation de crise sanitaire, climatique et économique. Pour répondre à ces défis, il faut refonder la coopération sur des liens de réciprocité. La coopération n’est pas hiérarchique, du Nord vers le Sud, elle est égalitaire et réciproque. Elle doit aussi être créative : les réponses d’hier ne sont pas forcément adaptées aux nouveaux enjeux.

Une démarche interactive et créative permettra d’animer les travaux des participants à ce Forum : près de 40 communications scientifiques et 35 témoignages d’acteurs, une douzaine de propositions, seront au programme de cette manifestation. Echanges, réflexion et débat auront lieu autour de tables rondes, de témoignages, de conférences et d’expositions, autant d’espaces d’expression et d’interaction pour un Forum inclusif et démocratique.

Ce Forum international de l’ESS est soutenu par la Fondation de France et par divers bailleurs de fond engagés pour une Tunisie solidaire.

Tekiano avec communiqué