Prototyping for Green Solutions: Un programme pour transformer les idées vertes en prototypes fonctionnels

Transformer les idées vertes en prototypes fonctionnels, “Prototyping for Green Solutions”, est un programme d’accompagnement pour 4 solutions innovantes qui auront un impact positif sur l’environnement et la santé en générale.

Le but de ce programme est d’encourager les jeunes entrepreneurs tunisiens sélectionnés à concrétiser leurs idées innovatrices par la production d’un prototype fonctionnel pour une Tunisie verte, propre et saine. Ce programme vise à répondre aux défis sociaux, sanitaires et environnementaux d’une façon efficace et positive.

Les 4 solutions innovantes ont été sélectionnées durant la première vague du Covid-19 en Tunisie entre Mars et Juin 2020 à travers l’initiative SDG Camps.

Durant six mois, le programme va accompagner les 4 projets et les 16 participants dans des cycles de formation intensifs, des bootcamps et des séances de prototypage.

Les 4 solutions innovantes soutenues par le programme Prototyping for Green Solutions:

– « 7ata Bio » consiste à créer des combinaisons avec masques et gants, biodégradables dédiées premièrement au staff agricoles et agroalimentaires.

– « Dracoss » est un système de recyclage d’eau qui traite l’eau de douche utilisée comprenant un système IoT (Internet of things) et un écran « Chronoloop » qui suit la quantité d’eau utilisée et son équivalent en argent économisé sur la base de la durée de l’utilisation de l’eau.

– « Mask Box » est un conteneur de ramassage des bavettes comme première étapes, pour les recycler après un processus de désinfestation.

– « Tounes el Mezyena » permettra de mettre en place des stations de désinfection pour les mains dans les administrations publiques locales telles que les municipalités, la Poste, dispensaires, et autres où les citoyens doivent se rendre pour des services quotidiens.

Prototyping for Green Solutions est un programme soutenu par le PNUD en partenariat avec Ministère de la Santé Publique, Ministère des Affaires Locales et de l’Environnement et financé par la Coopération Suisse. Future Islands et El Space ont la responsabilité d’implémentation de ce programme.

Future Islands est un laboratoire d’innovation et de recherche où nous développons des approches nouvelles et évolutives pour créer des solutions innovantes à des problèmes complexes afin de permettre une société durable.

Tekiano