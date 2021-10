Salon MOOD TALENT: 38e édition l’hôtel à Dar El Marsa du 5 au 7 novembre

MOOD TALENT, le salon privé dédié à l’artisanat tunisien organise sa 38e édition à l’hôtel Dar el Marsa en partenariat avec le groupe phare de Cathy Segueu Amira ” Ma Tunisie, ses artisans et artistes “, du 5 au 7 novembre 2021.

Le salon des créateurs, haut de gamme et orienté mode, a été créé en mars 2016. Cette nouvelle exposition WOODS sera consacrée à la MODE et à la DECO, domaines représentés par 17 créateurs et artisans tunisiens :

COUTURE : HOOWA FOR MEN, VOUS ET MOI, PASHMINA BY SAAS, MALIA CREATION

BIJOUX : ECHAH ECHAH, MEGARA, TRESORS D’EL KEHNA, BIJOUTEZ-VOUS, MY M JEWELS, ANTINEA, ORY JEWELS

ACCESSOIRES & MAROQUINERIE : ANTINEA, MALIA CREATION, TRATCH, SOIE EL MAHDIA, HERSÉ MAROQUINERIE

DECO : MELLONIA & I, J’NEH KHOTTIFA

Partenaire de Dar el Marsa, MOOD TALENT a exposé près de 500 créateurs dans les catégories mode, accessoires, déco et gourmandises. L’entrée est libre à l’hôtel via la rue Mongi Slim à la Marsa.

Tekiano avec communiqué