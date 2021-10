Le nageur Ayoub Hafnaoui médaillé d’or au 800m NL aux Championnats arabes seniors

Le champion olympique tunisien Ayoub Hafnaoui a décroché la médaille d’or du 800 m nage libre lors des championnats arabes organisés à Abu Dhabi. Hafnaoui a enlevé la première place de la course en 7 minutes et 42 secondes, devant son compatriote Mehdi Lajili, avec 8 minutes et 3 seconde.



Il est à noter qu’Ayoub Hafnaoui avait remporté la médaille d’or au 1500 m nage libre il y a deux jours, tandis que Mehdi Laajili avait obtenu la médaille de bronze du 200 m.

D’autre part, le Conseil des sports d’Abou Dhabi a annoncé, mardi, la participation du nageur tunisien Ayoub Hafnaoui, médaillé d’or aux JO de Tokyo, aux Mondiaux 2021 (bassin 25 mètres).

Le tournoi se déroulera à l’Ittihad Arena d’Abou Dhabi du 16 au 21 décembre, avec la participation des meilleurs nageurs du monde dont les noms seront dévoilés le mois prochain, avant le début du tournoi.

Selon le Conseil des Sports, près de 1000 athlètes représentant plus de 180 pays sont attendus pour prendre part à ces Mondiaux dont le montant total des prix s’élève à 2,8 millions de dollars.