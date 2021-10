Métamorphose #2 de Essia Jaïbi et Jalila Baccar en ligne le 29 octobre

Les femmes de théâtre, mère et fille, Essia Jaïbi et Jalila Baccar, présentent la Performance théâtrale Métamorphose #2, texte d’Essia Jaibi avec Jalila Baccar sur scène, en dialecte tunisien suivie d’une discussion modérée par Souad Ben Slimane vendredi 29 octobre 2021 en ligne.

Dans cette performance proposée par l’Art Rue, Essia Jaïbi nous plonge dans l’univers des métamorphoses. Elle se joue des mythes fondateurs, les interroge, les réinterprète, les juxtapose et les manipule.

Entre vérités et mensonges, vides et pleins, hallucinations et visions, elle nous fait entrer dans un espace suspendu entre des histoires vieilles de milliers d’années et leurs échos qui raisonnent monstrueusement en nous.

Synopsis :

– Et toi, elle fait quoi ta mère ?

– Moi, ma maman, elle joue !

Longtemps, j’ai voulu croire que je connaissais ma mère. Bah oui c’est MA mère. D’ailleurs c’est moi qui l’ai faite mère, ma mère. Quand j’avais 4 ans, je suis allée au théâtre, j’ai regardé la scène et ma mère avait 80 ans. J’ai eu peur, je me suis enfuie. Des années plus tard, j’ai compris. Ma mère est comédienne. Son métier c’est de jouer, de se transformer, de se métamorphoser. Maintenant, que je n’ai plus 4 ans, j’ai voulu la faire jouer. La mère est toujours là, et la comédienne se prépare à entrer en scène. Dans des coulisses imaginaires, face à son reflet infini, elle est visitée par ses multiples métamorphoses.

– Dis maman, c’était bien toi sur scène ?

– Oui et non

– Raconte-moi !

Pour regarder la performance, DPDW Performance Room “Métamorphose #2” d’Essia Jaibi rendez-vous vendredi 29 octobre 2021 à 19h en ligne sur la page Facebook de l’Art Rue.

A propos d’Essia Jaïba

Après des études en théâtre, dramaturgie et production de projets culturels dans l’espace public à Paris, Essia Jaïbi revient à Tunis en 2017 pour se consacrer à la création hors et entre les murs.

À travers ses recherches, ses expérimentations et ses créations, elle interroge, toujours sur un ton provocateur et insolent, les complexes et les complexités de la société tunisienne et les aspirations d’une nouvelle génération en quête d’identité, de réponses et d’expériences.

Parmi ses créations : TUNIS SUR LE DIVAN (ANPU / TNT – 2015), UNE CHAMBRE À ELLES (Festival d’Art Féministe Chouftouhonna – 2016), LA NUIT DES ÉTOILES avec Selim Ben Safia (2016/2017), BLACK FOREST (Goethe Institute – 2018), MADAME M. (Familia Productions – 2019), et ON LA REFAIT ! (Familia Productions/ Carthage Dance / Théâtre El Hamra / AFAC – 2019).

