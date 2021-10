CSS vs EST : où regarder le match de la 2ème journée de ligue 1 tunisienne du 27 octobre

Le CS Sfaxien affronte l’Espérance Sportive de Tunis mercredi 27 octobre 2021 lors de la 2e journée de la Ligue Pro 1 Tunisienne CSS vs EST est joué à partir de 16h30 au stade de Radès.

L’arbitre Youssef Srairi dirigera le classico tunisien en retard de cette deuxième journée de la Ligue 1, entre l’Espérance Sportive de Tunis et le CS Sfaxien annonce la fédération Tunisienne de football.

Vous pouvez regarder le match CSS vs EST en direct live sur la chaîne AL kaas 2 . Lien Streaming du match CSS vs EST https://www.alkass.net/alkass/live.aspx?ch=two