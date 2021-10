La HAICA saisit les équipements de Nessma TV et de la radio al-Quran al-Kareem

Les équipements de diffusion de la chaine télévision “Nessma” et de la station de radio “al-Quran al-Kareem” (Radio Saint Coran) ont été saisis ce matin, a indiqué à l’agence TAP, Hichem Senoussi, membre de la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (HAICA).

Les plateau et studio d’enregistrement des deux chaines ont été également été mis sous-scellés, a-t-il ajouté, rappelant que cette opération intervient en application de la décision de la HAICA relative à la saisie des équipements de diffusion de quatre chaînes “illégales” et “qui transmettent leurs programmes sans autorisation de diffuser”.

Il s’agit, a-t-il précisé, de “Nessma TV”, “Zitouna TV”, Hannibal TV et Radio “al-Quran al-Kareem”.

Hichem Senoussi a indiqué que des fonctionnaires de la HAICA, accompagnés des forces de l’ordre, ont procédé à la saisie du matériel de diffusion de la radio du Saint Coran et de la chaîne Nessma TV, indiquant que des dispositions sont en cours pour mettre en œuvre la décision de saisir le matériel de diffusion de la chaîne Hannibal TV.