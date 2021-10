Pièce de théâtre “Langar” du 28 au 30 octobre à El Teatro

L’espace El Teatro propose un nouveau cycle de la pièce de théâtre “Langar” texte et mise en scène de Haykel Rahali les 28, 29 et 30 Octobre 2021 à partir de 19H30.

La pièce “Langar” réunit sur scène les acteurs Samar Samoud, Bilel Slatnia, Ines Ben Moussa, Arwa Rahali, Ghazwa Guelloub, Sabrine Ghannoudi et Skander Brahem.

Synopsis de Langar : Des femmes qui travaillent à la gare et se fréquentent tous les jours, un lien d’amitié s’est créé entre elles et a engendré un grand amour. Chacune avait des problèmes et des histoires qu’elles se partageaient …Des histoires concernant la vie, leurs hommes ou encore la politique. La gare est une histoire entre un homme qui ne fait rien, un chef qui ne voit rien et son histoire qui ne ressemble à rien.

Bande Annonce LANGAR DE HAYKEL RAHALI لنقار لهيكل الرحالي:

La production “Langar” d’El Teatro, EL Teatro Studio 2020 sera proposée dans le cadre d’un deuxième cycle les 4, 5 et 6 Novembre 2021. pour plus d’informations, appelez l’infoline: 58586066

I.D.