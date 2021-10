Voyageurs arrivant en Tunisie : Conditions d’entrée sur le territoire tunisien dès le 27 octobre 2021

Tous les voyageurs se rendant en Tunisie, à compter du mercredi 27 Octobre 2021, doivent présenter à l’enregistrement à l’aéroport du départ, un certificat du test RT-PCR négatif portant un QR Code, dont la date de réalisation n’excède pas les 72 heures à l’enregistrement.

Les enfants de moins de 12 ans sont exemptés de cette mesure. Tout passager à destination de la Tunisie qui ne présente pas un test négatif RT-PCR à l’aéroport de départ se verra refuser l’enregistrement.

Pour les passagers non vaccinés ou ceux qui n’ont pas achevé leur schéma vaccinal contre le virus SARS-COV-2, ils doivent se soumettre au confinement obligatoire d’une période de sept jours à partir de la date de l’arrivée dans l’un des hôtels pour le confinement obligatoire en Tunisie et dont la liste figurant sur le lien suivant https://www.ontt.tn/ar/blagh, aux frais du passager.

Ils sont invités aussi, à réaliser un test RT-PCR au cours des dernières 24 heures de la période de confinement obligatoire, à condition que le résultat du test soit délivré le septième jour du confinement obligatoire. Si ce test est négatif et à l’issue de toute la période du confinement obligatoire (7 jours), la sortie du centre de confinement obligatoire sera autorisée. Dans le cas de positivité du test, le passager concerné sera transféré au centre d’isolement sanitaire pour les cas positifs.

Les personnes non vaccinées doivent aussi présenter à l’enregistrement à l’aéroport de départ, le document de réservation et la confirmation de paiement (voucher) qui doit inclure les frais de transfert entre l’aéroport et le centre de confinement obligatoire, les frais d’hébergement pendant sept jours dans le centre de confinement obligatoire et les frais du test RT-PCR à réaliser au cours des dernières 24 heures du confinement obligatoire.

A défaut, le passager se verra refuser l’enregistrement.

La compagnie Tunisair a précisé que “Sont exemptés du confinement obligatoire:

– les passagers qui ont achevé le schéma vaccinal contre le virus SARS-COV-2 depuis au moins 28 jours pour le vaccin JANSSEN et 14 jours pour les autres vaccins contre le virus SARS-COV-2, à condition de présenter un certificat délivré à cet effet,

– les mineurs (moins de 18 ans) non accompagnés ou les mineurs accompagnant les personnes vaccinées contre le virus SARS- COV-2, avec l’obligation de se conformer à l’auto-confinement d’une période de 7 jours,

– et les diplomates accrédités en Tunisie et les membres de leurs familles résidants en Tunisie, à condition de présenter à l’enregistrement, une note verbale émanant de l’Ambassade ou de l’organisation concernée comportant toutes les informations nécessaires ou leurs cartes de résidence en Tunisie en vigueur avec l’obligation de se conformer à l’auto-confinement de sept jours pour ceux qui ne sont pas vaccinés ou qui n’ont pas achevé leur schéma vaccinal contre le virus SARS-COV-2 .

– Ils sont exemptés, également, du confinement obligatoire, les détenteurs d’une autorisation en vigueur délivrée par la commission du confinement obligatoire au Ministère de la Santé.

S’agissant de la fiche sanitaire et la fiche d’engagement, le Transporteur national a appelé les passagers à remplir les informations obligatoires demandées sur https://app.e7mi.tn et d’en présenter un justificatif au transporteur aérien lors de l’enregistrement du vol, sous format numérique ou papier.

Dans le cas de l’impossibilité d’accéder et remplir ce formulaire électronique par certains passagers en raison de difficultés techniques liées à l’application, il est autorisé d’embarquer les passagers concernés à condition que le transporteur aérien intègre les informations du voyage de ces passagers dans l’application E7mi.tn.

Les passagers doivent se conformer au dépistage rapide aléatoire (TDR-Antigène) qui sera mené sur un échantillon des passagers à l’arrivée. En cas de positivité du test le passager concerné sera transféré vers un centre d’isolement sanitaire.

