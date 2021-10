La cité des sciences de Tunis organise un programme spécial vacances scolaires 01 au 07 novembre

A l’occasion des vacances scolaires qui se déroulent du 01 au 07 novembre 2021, la Cité des sciences à Tunis et sa section à Tataouine ont concocté un programme riche de démonstrations scientifiques et d’ateliers destinés aux élèves.

Naoufel Maouia le directeur de la CST, précise que ces ateliers scientifiques porteront notamment sur les mathématiques, les sciences de la vie, l’homme, la terre et l’espace et l’univers.

Il a souligné que la Cité des Sciences a mis ses différents espaces à la disposition des élèves, notamment le pavillon des expositions temporaires qui abritera plusieurs ateliers scientifiques liés aux mathématiques, à la fonction des muscles, à la saine alimentation et aux énergies renouvelables.

Le laboratoire ADN, qui a été créé en 2018, abritera des ateliers sur les microbes et l’ADN au cours desquels un modèle de structure d’ADN sera réalisé, outre la présentation d’exposés sur la génétique, l’hérédité et la transmission des gènes ainsi que les anomalies dans l’ADN.

L’espace de l’univers accueillera des élèves pour présenter des ateliers sur les saisons, le système solaire et les planètes, et pour projeter le film documentaire ” Journey into Light “. 4 télescopes seront attelés pour la soirée astronomique, dont deux de fabrication récente, qui ont été acquis au mois d’octobre, et deux ont été fournis par l’Association Tunisienne d’Astronomie.

Des ateliers scientifiques seront organisés au pavillon “la vie et l’homme” pour les élèves de 6 à 15 ans sur les effets nocifs du tabagisme, la chaîne alimentaire, le développement du fœtus, et la transformation du gaz en liquide.

Programme des vacances scolaires à la Cité des sciences de Tunis du 1 au 7 novembre:

La section de la Cité des sciences à Tataouine organisera du 2 au 6 novembre 2021 des ateliers scientifiques sur la physique, l’espace, les sciences de la vie, l’homme et les mathématiques.

Les thèmes proposés correspondent aux programmes d’enseignement primaire en Tunisie et seront présentés de manière fluide pour assurer le divertissement et développer les compétences et aussi pour rapprocher la culture scientifique et technologique de la société.

Tekiano