La question de la migration irrégulière au Maroc, en Algérie et en Tunisie :Zaama Town Hall donne la parole aux jeunes

La question de la migration irrégulière n’est pas récente. Elle revient à de longues décennies et dont les effets s’accentuent pendant les crises et au fur et à mesure de la fermeture des frontières.

Des milliers de jeunes maghrébins migrent chaque année clandestinement vers les rives nord-méditerranéennes. Le Maroc, la Tunisie et l’Algérie sont les pays de l’Afrique en tête de classement selon un rapport récent de L’agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (FRONTEX).

Le sujet de la migration irrégulière a été traité occasionnellement dans les médias et dans les œuvres artistiques. Cette fois,Munathara Initiativelance le débat autrement.

Après le grand succès du premier Town Hall tunisien qui a eu lieu en mars dernier sur la loi 52, Munathara organise un deuxième Town Hall maghrébin pour la première fois dans le monde arabe. Neuf jeunes participant(e)s venant des trois pays voisins: le Maroc, l’Algérie et la Tunisie mèneront la discussion pendant deux heures face à des experts et des activistes sur la question de la migration irrégulière.

Sous le titre de “L’immigration irrégulière, pourquoi?”Le Town Hall aura lieu ce dimanche 31 octobre à partir de 21h en direct sur plusieurs médias des trois pays participants.

Communiqué