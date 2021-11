Appel à Candidatures : L’incubateur Lab’ess recherche 10 projets à impact positif

L’incubateur Lab’ess qui oeuvre pour favoriser la création d’entreprises porteuses d’innovation sociale lance un appel à candidatures pour sélectionner 10 porteurs de projets qui bénéficieront des avantages de l’incubateur basé en plein coeur de Tunis à partir du mois de janvier 2022.

Le programme d’incubation du Lab’ess permet de booster les projets à travers de l’accompagnement et du financement tout en gardant à l’esprit l’essentiel : l’impact positif sur notre société.

Le cursus d’incubation s’adresse aux porteur.se.s de projets qui proposent des solutions innovantes et apportent des réponses viables à des problèmes environnementaux et sociaux. Il peut s’agir d’une entreprise sociale en cours de création ou créée.

Le Lab’ess propose un programme d’incubation complet pour accompagner les candidat.e.s dans l’aventure entrepreneuriale à finalité sociale dont les principales composantes sont :

– Un programme de formation complet qui inclut un bootcamp, des workshops adaptés aux besoins des incubé.e.s, des outils clé en main, des intervenant.e.s expert.e.s et des entrepreneur.e.s pairs ;

– Un accompagnement individuel et personnalisé, soit un rendez-vous par mois minimum, des coachs spécialisé.e.s, un accompagnement post-incubation & une bourse pour la mobilité ;

– Une mise en réseau avec des partenaires complémentaires : expert.e.s, entrepreneur.e.s, financeur.e.s ; une série d’événements de networking multi-formats,

– Un hébergement avec un espace de travail collaboratif et bienveillant dédié aux futur.e.s entrepreneur.e.s incluant des moyens humains, logistiques et documentaires, avec une domiciliation possible ;

– L’accès à un réseau international permettant la participation à des salons internationaux, au réseau africain Afric’innov, et mondial avec PULSE;

– Et un financement allant jusqu’à 15000 TND en plus d’une présélection au prix de l’Entrepreneur Social du Lab’ess et l’UBCI.

Ce dispositif d’accompagnement complet profite en effet de l’appui de l’Agence Française de Développement, de la banque UBCI et du projet Innov’i – EU4Innovation, d’appui à l’écosystème de l’entrepreneuriat innovant, financé par l’Union européenne et mis en œuvre par Expertise France.

Les initiateur.trice.s d’innovations sociales intéressé.e.s peuvent compléter le formulaire disponible sur www.labess.tn jusqu’au 5 décembre 2021.

Le programme d’incubation débutera le 6 janvier 2022.

Créé en 2012, le Lab’ess est un incubateur de PULSE dédié à la création et au développement durable des acteur.rice.s de l’entrepreneuriat social pour répondre efficacement aux besoins socio-économiques de la Tunisie.

Le Lab’ess a formé plus de 2000 associations, a permis l’émergence et le développement de 75 projets d’entreprises sociales en Tunisie et a organisé plus de 150 événements autour de l’ESS réunissant plus de 6 000 participants.

Pour plus d’information sur les conditions de sélection, afin d’intégrer ce programme d’incubation qui dure 6 mois, consultez le site labess.tn.

Tekiano avec labess.tn