Programmation numérique “Immersion Africa” sur le thème de la Saison Africa2020 à l’IFT

Une programmation numérique ‘Immersion Africa’ sur le thème de la Saison Africa2020, est proposée à la galerie IFTech de l’Institut français de Tunisie du 2 au 13 novembre 2021, en partenariat avec le Forum des images.

Le Forum des images est une institution culturelle subventionnée par la Ville de Paris qui présente le meilleur de la création numérique et des mondes virtuels, ce programme dédiée à l’Afrique est proposé dans le cadre du “Novembre numérique” 2021 organisé annuellement par l’IFT.

Au programme :

– Diffusion des œuvres en réalité virtuelle produites, coproduites ou initiées par le NewImages Festival 2021 ;

– Découverte de grandes villes africaines, modernes et plurielles, à travers neuf vidéos en time-lapse projetées dans la galerie IFTech. Un voyage sans précèdent à Alger, Cotonou, Johannesburg, Kigali… capturé par Mayeul Akpovi, dans le cadre du NewImages Festival 2021.

– Film VR “Kandaka et les pharaons noirs”: Création originale réalisée par Ainslee Alem Robson, ce film célèbre la reine nubienne Amanirenas qui repoussa les forces romaines. Grâce à cette Kandaka (femme révolutionnaire), cette œuvre immersive promène le spectateur dans les ruines de l’empire koushite à la rencontre des pharaons noirs du Soudan.

– Film VR Kinshasa Now: Mika, 14 ans, est chassé de chez lui et se retrouve dans les rues de Kinshasa. Alors que l’histoire se déroule, des choix sont proposés. Vous décidez de la suite du film. Le film Kinshasa Now, réalisé par Marc-Henri Wajnberg, en réalité virtuelle, est une expérience où le(la) spectateur(trice) est plongée, grâce à un casque VR 360°,au milieu des rues de Kinshasa tout en découvrant le quotidien d’un(e) enfant de la rue. ©Wajnbrosse Productions, Wim Forceville, RG&Créatifs Associés, Eva Production (2020)

Film VR Noah’s Raft: Noah Shemede sait depuis toujours qu’il est destiné à vivre sur l’eau. Mais après avoir fréquenté une école en ville, il revient chez lui avec un rêve : utiliser l’éducation pour changer la vie des enfants vivant à Makoko, le bidonville flottant de Lagos. Filmé réalisé par Joel Kachi Benson, Tal Michael Harring, ©VR360 Stories (2021)

Film VR Atomu: Atomu place le spectateur au centre cyclique d’une légende de la tribu Kikuyu, originaire du Kenya, dans laquelle l’homme a la possibilité de devenir une femme et où la femme peut, de la même manière, devenir un homme. Cette expérience sollicite la réalité virtuelle, la danse, la musique et les corps, créant un espace sacré où chacun peut alors explorer les nombreuses représentations de son être. Réalisation : Shariffa Ali, Yetunde Dada

Il est possible d’accéder à ces différentes performances numériques à l’IFT à partir du mardi 2 jusqu’au samedi 13 novembre 2021, du mardi au vendredi de 14h à 18h et samedi de 13h à 19h. L’entrée est libre et gratuite avec réservation des créneaux de projection sur place et port du masque obligatoire.

Tekiano avec IFT