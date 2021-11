Club Africain vs Olympique Béja: Où regarder le match du 4 novembre en streaming et à la télé

L’Olympique de Béja s’oppose au Club Africain jeudi 04 novembre 2021, dans le cadre de la 4ème journée de Ligue 1 tunisienne. Le match Club Africain vs Olympique Béja vs sera joué à partir de 16H30 au stade de Radès.

Le match Club Africain vs Olympique Béja sera diffusé en direct live sur la chaine Al Kass 4. Le streaming du match Club Africain vs Olympique Béja est aussi disponible sur la page officielle Facebook du club de Beb Jedidi. Lien streaming match CA vs OB ici : https://www.facebook.com/clubafricain.com.tn