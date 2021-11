La chaine “Hannibal TV” s’engage à régulariser sa situation dans des délais raisonnables

La chaîne de télévision privée “Hannibal TV” tient à honorer ses engagements envers la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (HAICA), les structures professionnelles et l’opinion publique et à se plier au cahier des charges pour le lancement et l’exploitation d’une chaîne de télévision privée.

“Hannibal TV” s’engage, également, à régulariser sa situation dans “des délais raisonnables” fixés par la HAICA, lit-on dans un communiqué du Conseil d’administration de la chaîne.

Une réunion s’est tenue entre le président de la HAICA, Nouri Lajmi, et des journalistes et employés de la chaîne “Hannibal TV” pour tenter de parvenir à une solution en vue de la reprise de la diffusion.

Le 27 octobre dernier, la HAICA a procédé à la saisie du matériel et équipements de diffusion de la chaîne de télévision tunisienne “Nessma” et de la radio “al-Quran al-Karim” qui diffusent sans licence.

Hichem Snoussi, membre de la Haica, avait, à cette occasion, précisé, dans une déclaration à l’agence TAP, que “Hannibal TV” et “Zitouna TV” sont également concernés par les décisions de fermeture et de saisie d’équipements.

Le 29 octobre, soit deux jours plus tard, “Hannibal TV” a suspendu, volontairement, la diffusion de ses programmes jusqu’à la régularisation de sa situation.

TAP