Label Wild Tunisia : 4 startups tunisiennes de Jendouba certifiées

Le label “Wild Tunisia” a été attribué à 4 startups dans le gouvernorat de Jendouba. Cette certification vise à protéger et à mettre en valeur les produits et les services issus des parcs et des sites naturels de Tunisie.

Les 4 startups qui ont reçu le label “Wild Tunisia ” annoncées lors d’une conférence de presse organisée à la cité des sciences de Tunis sont :

– “Agromatica”, spécialisée dans la production du miel de la forêt, à Fernana,

– “Tunaroma” à Jendouba,

– “Novaroma ” à Ain Drahem, pour l’extraction des huiles essentielles,

– ” Dar El Ain “, qui organise des randonnées, au niveau du circuit intégré de Melloula, à Tabarka.

Cet écolabel, qui respecte les principes de l’environnement, de l’équité, de la durabilité et de la confiance, est le fruit du projet ” Wild Tunisia “, lancé en 2018, à l’initiative du Fonds mondial pour la nature pour l’Afrique du Nord (WWF NA) . Clôturé ce vendredi 5 novembre 2021, ce projet a été financé à hauteur de 180 mille d’euros par la fondation suisse Drosos.

WILD TUNISIA est un projet de labélisation des secteurs des services et des produits de terroir en vue d’améliorer la gestion des aires protégées et des sites naturels à haute valeur écologique à travers l’amélioration des conditions socio-économiques des opérateurs.

Son objectif est d’améliorer la gestion des aires protégées de Tunisie et des sites naturels à haute valeur écologique, à travers l’amélioration des conditions socio-économiques des opérateurs. Ainsi, le label “Wild Tunisia” permettra de différencier les produits et services issus des aires protégées, de leurs alentours et des zones à haute valeur écologique.

Tekiano