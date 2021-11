Première Marche Carthaginoise collective, à pied ou à vélo pour découvrir Carthage autrement

L’association “Kolna Nemchiw” propose en collaboration avec la municipalité de Carthage et l’Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle (AMVPPC) l’organisation de la première marche Carthaginoise visant à découvrir Carthage à pied et à vélo, et qui aura lieu dimanche 7 novembre 2021.

Cet événement propose aux visiteurs qui devront s’inscrire en ligne, la découverte des innombrables sites archéologiques et paysages pittoresques de Carthage à pied ou à vélo en ramenant sa propre bicyclette ou en louant une via la startup local Le Lemon Tour.

Programme de la marche Carthaginoise dimanche 07 novembre 2021:

– 8h00: Rassemblement au théâtre romain de Carthage

– 9h30: Début d’une marche thématique dans un circuit plein d’histoire avec des visites des monuments.

– 11h00: Fin de la marche et retour au théâtre: au programme de l’animation et un concours-tombola

– 12h00: Fin de l’évènement

“Kolna Nemchiw” (marchons ensemble) est une association, de droit tunisien, qui regroupe sous son enseigne plus de 3500 pratiquants à travers 11 clubs de marche en Tunisie.

Cette initiative est soutenue par le projet ” Promotion du Tourisme Durable “, une action conjointe de l’Union européenne et du ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement (BMZ) dans le cadre du programme “Tounes Wijhetouna”. Elle est mise en œuvre par la GIZ Tunisie en partenariat avec le ministère du Tourisme.

Pour participer, il faut s’inscrire via le formulaire en ligne Inscription à la Marche Carthaginoise #1

