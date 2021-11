Tunisie : Le public pourra retourner aux stades dès le 6 novembre 2021

Le public tunisien pourra réinvestir les salles et autres stades et terrains sportifs à partir de ce samedi 06 novembre 2021, a décidé jeudi conjointement les départements de la jeunesse et du sport, de l’intérieur et de la santé, à l’occasion d’une réunion présidée par le ministre de la jeunesse et du sport, Kamel Déguiche.

La capacité d’accueil a, dans un premier temps été fixée à 15% pour les supporters locaux applicables à tous les matchs et compétitions nationales. Cette capacité sera revue à la hausse progressivement après réévaluation de la situation sécuritaire et sanitaire et de degré de conformité des supporters au protocole sanitaire.

S’agissant des compétitions continentales et internationales, la capacité d’accueil sera de 50%. Il a, en outre, été décidé de ne permettre l’accès aux stades qu’aux supporters tunisiens et étrangers de 18 ans et plus ayant effectué une vaccination complète contre le Covid-19 (un certificat attestant d’une vaccination complète est requis).