Ons Jabeur met un terme à sa saison 2021, rendez-vous en 2022!

La tenniswoman tunisienne Ons Jabeur annonce qu’elle met fin à sa saison de 2021 et ne jouera plus d’autres tournois car elle doit récupérer de sa blessure. La championne tunisienne a atteint cette année le meilleur classement de sa carrière et s’est hissée dans le top 10 dix mondial.

La joueuse de tennis Tunisienne Ons Jabeur (27 ans) s’est hissée à la 7ème position au classement WTA et 10e à la Race en 2021, année au cours de laquelle elle a passé une saison exceptionnelle et a dépassé les objectifs qu’elle s’est fixée.

Ons Jabeur est la première représentante d’un pays arabe, femmes et hommes confondus, à entrer dans le Top 10 mondial, le 18 octobre dernier après avoir atteint les demi-finales du Masters 1000 d’Indian Wells en Californie.

A la Race, classement calculé sur les résultats de l’année offrant aux huit premières une place au Masters, elle occupe la 10e position qui lui avait ouvert les portes du Masters comme remplaçante après le forfait de la N.1 mondiale, l’Australienne Ashleigh Barty.

Ons Jabeur précise sur son profil facebook qu’elle a besoin de plus de temps pour soigner son coude et qu’elle ne participera pas au tournoi de Guadalajara, mais aussi qu’elle était très fière d’avoir atteint le meilleur classement de sa carrière. Elle donne RDV à ses fans l’année prochaine!

Tekiano