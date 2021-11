Ooredoo opérateur de télécommunications officiel de la Coupe du Monde 2022 & la Coupe Arabe 2021 pour la région MEA

Ooredoo annonce qu’elle sera l’opérateur de télécommunication officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2022™ et de la Coupe Arabe de la FIFA 2021™ pour la région Moyen Orient et Afrique.

Le choix d’Ooredoo pour soutenir ce genre d’évènements sportifs majeurs, consolide la coopération étroite entre Ooredoo et la FIFA après sa désignation en tant que Supporter national des éditions 2019 et 2020 de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™.

Le directeur commercial d’Ooredoo Qatar, le cheikh Nasser Bin Hamad Bin Nasser Al Thani, a déclaré à l’occasion : « Nous sommes très fiers de collaborer à nouveau avec la FIFA, cette fois pour soutenir le plus grand événement sportif au monde ainsi que le plus grand événement footballistique de la région. Tous les yeux seront rivés vers le Qatar en cette fin d’année 2021 et en 2022, lorsque notre pays deviendra la plus grande scène internationale sportive. Ce sera l’occasion pour Ooredoo de consolider notre leadership en matière d’innovation et de télécommunications, de promouvoir notre pays en tant que pôle sportif majeur et de célébrer le football – le sport le plus populaire sur la planète. »

Le cheikh Nasser Bin Hamad a ajouté : « Nous disposons à Qatar de nombreux édifices sportifs internationaux équipés des dernières technologies et innovations. Le réseau Ooredoo innové est capable de répondre aux attentes des supporters et des invités de point de vue débit et confiance, deux garanties recherchées par tous dans les compétitions similaires. Je tiens à exprimer une fois de plus notre fierté de participer au soutien de notre pays bien-aimé lors de cette organisation pour offrir une expérience inoubliable à tous nos invités. Nous sommes également très heureux de voir les matchs et la bonne ambiance avec des fans du monde entier ».

De sa part, Nick Brown, directeur des Revenus commerciaux de la FIFA, a déclaré à cet égard : « Nous sommes ravis de retrouver Ooredoo, cette fois en tant que Supporter régional de ces deux formidables compétitions que le Qatar s’apprête à accueillir. Avec Ooredoo à nos côtés, nous aurons à cœur d’organiser des événements mémorables qui rassembleront les amateurs de football au Qatar et dans le monde entier. »

La Coupe Arabe de la FIFA 2021™ aura lieu du 30 novembre et le 18 décembre 2021 au Qatar en présence de 16 équipes. Ce rendez-vous fera office de répétition avant la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™ qui aura lieu du 21 novembre au 18 décembre 2021. Pour plus d’informations sur les deux compétitions, merci de consulter le site : FIFA.com

Communiqué