Coopération Tuniso-Américaine pour soutenir les artisans des plantes aromatiques et médicinales du Nord-Ouest Tunisien

Un premier lot de dons en nature d’une valeur de plus de 60 milles dinars a été distribué par l’ONG « FHI360 » grâce à un financement provenant de l’ambassade des états unis en Tunisie, au profit de 3 Groupements de Développement Agricole (GDA) du gouvernorat de Jendouba. Ces dons, composés de divers équipements de distillation, permettront aux GDA bénéficiaires d’augmenter leurs productivités et de disposer d’outils de travail modernes.

Cette action a été réalisée à la marge de la 9ème réunion du cluster des plantes aromatiques et médicinales « Wiki PAM » lancé en 2018 par le projet Action Collaborative pour les Exportations Artisanales (ACEA) financé par l’Ambassade des Etats Unis en Tunisie à hauteur de 15,5 millions de dinars et implémenté par FHI360 en partenariat avec l’Office National de l’Artisanat Tunisien.

La rencontre, tenue mardi 9 novembre 2021 à Tabarka, a eu pour but d’évaluer l’évolution du cluster « Wiki PAM » et de relancer les échanges entre les parties prenantes du secteur des plantes aromatiques et médicinales sur les questions d’intérêt commun à savoir l’accès à la matière première pour les Groupements de Développement Agricole (GDA), les actions visant l’amélioration du packaging et des outils de marketing et l’accès aux marchés internationaux.

L’objectif du projet ACEA est de développer et promouvoir l’artisanat tunisien, et d’autonomiser les artisans en encourageant l’exportation de leurs produits. Depuis son inception, le projet a permis à 11 coopératives du Nord-Ouest Tunisien regroupant plus de 300 artisans et petits agriculteurs de bénéficier d’un renforcement capacitaire multidisciplinaire et d’obtenir un packaging moderne conforme aux exigences des marchés internationaux, des certifications biologiques, des formations techniques et un soutien pour participer dans des foires nationales et internationales.

ACEA fournit également une assistance technique aux secteurs du bois d’olivier à Sfax et Sidi Bouzid, le tissage berbère à Dekhilet Toujen (Gabes) et Belkhir (Gafsa) et la poterie modelée à Sers (Kef) et Berrama (Siliana).

