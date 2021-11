La technologie de réalité virtuelle 3D à la porté de 2,4 millions de médecins en Afrique et Moyen Orient

Une nouvelle collaboration stratégique avec Holoeyes Inc. pour la distribution de son système innovant de soutien à la chirurgie de réalité virtuelle (RV) 3D et de son logiciel de formation médicale à un marché potentiel de plus de 2,4 millions de médecins dans certains pays d’Afrique du Moyen-Orient et d’Afrique, annonce Abdul Latif Jameel Health (par l’intermédiaire d’Abdul Latif Jameel General Trading Co., Japon).

Cette nouvelle collaboration vise à contribuer à l’amélioration de l’efficacité et de la sécurité des opérations chirurgicales, ainsi que des standards et de la qualité de l’éducation médicale grâce à une technologie d’imagerie médicale avancée.

Pour cela, Holoeyes a développé une suite logicielle de RV qui améliore considérablement les traitements médicaux. La suite comprend :

§ Holoeyes XR : une interface pour plusieurs personnes qui peut être utilisée pour la conférence, le conseil, la formation chirurgicale et également pour aider à obtenir le consentement éclairé d’un patient.

§ Holoeyes Edu : spécialement conçu pour les étudiants en médecine et en soins infirmiers et les résidents en médecine pour encourager l’éducation et la formation.

§ Holoeyes VS : pour une conférence à distance sécurisée entre plusieurs médecins (intégré dans Holoeyes MD et XR)

§ Holoeyes MD : l’application technologique de base pour créer les modèles en réalité virtuelle et permettre les enregistrements, le découpage, la superposition et l’annotation, y compris les marqueurs de réalité augmentée.

Lors de la réalisation de traitements médicaux et d’interventions chirurgicales complexes, il est important de connaître avec précision l’emplacement du problème et sa relation positionnelle avec les vaisseaux sanguins et les organes environnants. Actuellement, les images médicales telles que la tomographie et les IRM sont utilisées pour comprendre les informations anatomiques des patients. Cependant, comprendre la structure complexe du corps humain d’après l’imagerie bidimensionnelle nécessite une expérience et une formation significatives.

En particulier dans le domaine de la chirurgie, l’enseignement verbal seul de compétences chirurgicales avancées et la transmission orale de savoir-faire n’est pas aussi efficace que l’expérience 3D pour les jeunes médecins.

En pleine pandémie mondiale actuelle, la demande de tutorat en ligne de haute qualité dans la formation médicale s’est rapidement accélérée. Cependant, la pratique médicale physique reste indispensable pour que les étudiants acquièrent et pratiquent des compétences chirurgicales, et atteindre ce même niveau par l’apprentissage en ligne seul est un défi majeur. La suite de produits Holoeyes fournit une plateforme de RV pour soutenir la formation chirurgicale et médicale des universités et des institutions médicales au Japon et à l’étranger.

Les modèles 3D Holoeyes sont utilisés pour les simulations préopératoires et le support opératoire afin de comprendre la structure anatomique autour du problème cible. Les utilisateurs peuvent se déplacer librement dans l’espace de RV et voir les mouvements du médecin, les procédures et les modèles 3D sous tous les angles.

Les utilisateurs peuvent également enregistrer les mouvements et les techniques des chirurgiens dans un espace tridimensionnel, puis les revivre plus tard sur la plateforme de RV de Holoeyes, en partageant efficacement les compétences et les connaissances de cas réels.

Cela rend l’apprentissage de ces compétences cliniques disponible à tout moment, n’importe où, grâce au contenu de formation médicale en RV qui peut être utilisé en toute simplicité sur des appareils intelligents.

Dans le cadre d’initiatives très enthousiasmantes, Abdul Latif Jameel General Trading et Holoeyes viseront à développer de nouveaux contenus éducatifs et outils de formation utilisant la technologie de RV pour l’industrie dentaire. Le premier objectif est de mener un essai de produit avec des écoles et cliniques dentaires au Japon. Enfin, ALJGT vise à promouvoir largement de nouveaux contenus éducatifs et outils de formation grâce à une alliance unique entre les universités et les dentistes au Japon, au Moyen-Orient et en Afrique et au-delà.

Commentant la signature du mémorandum d’accord, le fondateur et PDG/directeur général Naoji TANIGUCHI a déclaré : « Notre plateforme Holoeyes est une synthèse entre la technologie de pointe et la médecine, conçue pour améliorer la compréhension parmi ceux qui travaillent dans les domaines médicaux et de la santé.

Nous sommes fiers de nous associer à Abdul Latif Jameel Health pour amener cette innovation dans davantage de territoires, accélérant ainsi l’accès aux techniques chirurgicales les plus récentes et formant les médecins de demain. »

Shigeki ENAMI, le président d’Abdul Latif Jameel General Trading Co., a déclaré : « Cette collaboration entre Abdul Latif Jameel Health et Holoeyes profitera non seulement au Moyen-Orient et à l’Afrique, mais nous visons également à développer conjointement de nouveaux marchés de déploiement pour la technologie innovante ici au Japon, en commençant par le secteur dentaire – nous avons un avenir passionnant de possibilités ensemble. »

Akram Bouchenaki, président-directeur général d’Abdul Latif Jameel Health, a commenté : « Chez Abdul Latif Jameel Health, nous collaborons avec les innovateurs qui partagent notre vision d’une meilleure inclusion des soins de santé dans les régions du monde dont les besoins ne sont pas satisfaits et qui présentent une opportunité durable – où nous pouvons ajouter une valeur tangible à la fois pour la communauté et pour nos partenaires. Je suis heureux d’annoncer que la technologie et l’ambition de Holoeyes correspondent parfaitement aux deux. »

Communiqué