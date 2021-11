Suspension de l’émission “Ma Youqal “diffusée sur la chaîne al-Insane par la HAICA

Le Conseil de la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (HAICA) a décidé de suspendre pour trois mois l’émission ” Ma Youqal ” diffusée sur la chaîne de télévision privée al-Insane pour ” atteinte à l’intérêt de l’enfant “.

La HAICA explique, dans un communiqué publié mercredi, que cette décision intervient à la suite d’une grave violation durant l’épisode en date du 22 septembre 2021, où des extraits vidéos violents et choquants ont été diffusés à un horaire autorisé pour les catégories vulnérables, notamment les enfants, sans avertissement préalable et sans affichage de la signalétique de mise en garde.

L’épisode en question a également été interdit de rediffusion et retiré du site officiel de la chaîne et de ses pages et comptes sur les réseaux sociaux.