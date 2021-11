Tunisie – Concours national de l’Invention 2021-2022: Ouverture des inscriptions

L’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII) organise en partenariat avec l’INNORPI et plusieurs agences la 3ème édition du Concours National de l’Invention et la 2ème Edition du Salon des Inventeurs Méditerranéens 2021 – 2022. Les inscriptions pour le concours de l’invention de Tunisie sont ouvertes du 8 novembre au 31 décembre 2021. Le concours cible aussi bien les inventeurs indépendants qu’institutionnels.

La 3ème édition du Concours National de l’Invention a pour objectifs:

– Encourager les Inventeurs et Chercheurs, Entreprises, Etablissements universitaires, Centres techniques, Centres de Formation professionnelle, Laboratoires ou Unités de recherche, publics ou privés, les associations, les organismes et instituts privés et d’Etat à présenter et valoriser leurs inventions à un large public ;

– Inciter et encourager les inventeurs et chercheurs privés à s’inscrire dans des démarches d’industrialisation de leurs inventions ;

– Inciter les titulaires des inventions à exploiter leurs brevets d’invention à travers la mise en relation et les accords de partenariat entre les inventeurs d’une part et les entreprises d’autre part ;

– Contribuer à réaliser les objectifs de l’Etat en matière de développement technologique et de promotion de la recherche et de l’innovation ;

– Aider à la diffusion de la culture de la valorisation de l’invention.

– Mettre l’invention au service du développement économique en général et de l’entreprise en particulier ;

– Promouvoir et médiatiser les inventions entreprises par les opérateurs économiques institutionnels et indépendants afin d’impulser une dynamique de développement tant au niveau régional que national ;

– Développer la culture entrepreneuriale chez les inventeurs et chercheurs ;

– Assurer le transfert technologique entre le monde de la recherche et l’économie

L’Appel à candidature au concours de l’invention tunisien est lancé à travers le site http://www.tunisieindustrie.nat.tn/concoursinvention .La cérémonie de remise des prix aux 06 lauréats de la 3ème édition du Concours National de l’invention se fera en parallèle à l’ouverture de la 2ème édition du salon des Inventeurs Méditerranéens en mars 2022.

Pour participer à ce concours il faut s’inscrire en ligne et déposer sa candidature via le site http://www.tunisieindustrie.nat.tn/concoursinvention/deposer.asp .

Tekiano