L’OMT & Instagram s’associent pour produire un Tourism Recovery Playbook et relancer le tourisme

L’OMT, Organisation mondial du Tourisme, et le réseau social Instagram ont décidé de s’unir pour produire un ‘Tourism Recovery Playbook’, une guide de la relance du tourisme pour aider les destinations et les entreprises à exploiter la puissance du numérique et de narration visuelle pour atteindre de nouveaux publics et renouer avec la croissance.

Ce tout premier partenariat avec Instagram s’inscrit dans le cadre de l’évolution plus large de l’OMT vers l’exploitation de la puissance de l’innovation numérique pour faire redémarrer le tourisme, en particulier le tourisme local et durable.

Il représente également la reconnaissance par Instagram du tourisme en tant que principal fournisseur de moyens de subsistance et d’opportunités mondiales, en accueillant l’OMT en tant que partenaires dans un premier effort structuré pour utiliser la plateforme comme un outil pour aider à donner un coup de fouet à la reprise du secteur.

Le partenariat a été annoncé dans le contexte du World Travel Market à Londres, le principal salon du tourisme où l’OMT réunit les dirigeants politiques et commerciaux, et après que l’OMT ait amplifié la réponse unifiée du tourisme à l’urgence climatique lors de la Conférence des Nations unies sur le changement climatique COP26 à Glasgow.

La perception d’experts sur le storytelling pour le tourisme

Le Recovery Playbook fournit des indications pour tirer le meilleur parti de la plateforme, de la production de bobines pour présenter les destinations à l’utilisation de guides et d’autres outils pour illustrer comment le secteur est prêt à accueillir à nouveau les touristes de manière sûre et responsable. Il explore également les meilleurs moyens d’encourager le renouvellement des voyages locaux, tout en sensibilisant à l’environnement. Outre les meilleures pratiques et les conseils sur la narration touristique efficace, la publication présente également des études de cas de petites entreprises et de destinations ont utilisé avec succès Instagram pour se connecter avec des publics clés pendant la pandémie.

Vous pouvrez consulter le guide “RECOVER & Rediscover” ici : https://scontent.fmad6-1.fna.fbcdn.net/v/t39.8562-6/10000000_190614289919803_6621994230328607129_n.pdf?_nc_cat=105&ccb=1-5&_nc_sid=ad8a9d&_nc_ohc=U6DPHmXurCoAX9OBMTL&_nc_ht=scontent.fmad6-1.fna&oh=cf14dd370058de5da1d4fb0c4382b57a&oe=618FFED9

Tekiano avec communiqué