Soirée astronomique spécial “Trous Noirs” à la cité des Sciences Tunis

Une soirée astronomique dédiée aux objets astrophysiques “Trous Noirs” est organisée à la cité des Sciences Tunis samedi 13 novembre 2021. La CST invite les curieux à comprendre ce phénomène astrologique et à observer les planètes et satellites.

Les trous noirs, aussi attrayants que fascinants sont parmi les objets les plus mystérieux de l’Univers. Depuis des décennies, les scientifiques tentent de démystifier ces puits gravitationnels invisibles et même imprévisibles et ne cessent de percer les secrets des objets les plus sombres de l’Univers.

La Cité des Sciences à Tunis (CST) organise cette soirée en collaboration avec la Société Astronomique de Tunisie (SAT) dans l’objectif d’évoquer la nature de ces mystérieux objets et de découvrir la matière de ces trous noirs et leur devenir dans l’univers.

L’entrée à la soirée astronomique dédiée au Trous Noirs est prévue samedi de 18h à 21H, elle est est libre et gratuite.

Au programme, une conférence intitulée « Les trous noirs » vient livrer le fruit des recherches, des dernières et stupéfiantes nouvelles de ces entités, des observations astronomiques de la Lune, Jupiter et Saturne par des nouveaux télescopes, et un atelier sur l’utilisation du logiciel Stellarium .

Tekiano avec CST