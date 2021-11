Tunisie – météo : Temps peu nuageux et températures stationnaires

Les températures seront stationnaires, jeudi 11 novembre 2021, et les maximales varieront entre 18 et 23 degrés sur les différentes régions de la Tunisie, et ne dépasseront pas les 16 degrés sur les hauteurs.

Le temps sera peu nuageux sur l’ensemble du pays, à l’exception des régions de l’extrême nord, à savoir Bizerte, Tabarka et Nefza, où le ciel sera nuageux, avec possibilité de chute de pluies éparses. Le vent sera faible à modéré, puisque la vitesse se situera au niveau de 40 km/h. La mer sera agitée.