Tunisia Hospitality Symposium: 5e édition les 17 et 18 novembre à l’IHET Sidi Dhrif et IHEC Carthage

La 5ème édition de l’événement estudiantin Tunisia Hospitality Symposium, THS, est prévue pour les 17 et 18 novembre 2021 à l’IHET, dans les 2 campus de l’Université de Carthage à savoir Institut Sidi Dhrif et IHEC Carthage sous le thème “Le tourisme face aux défis du numérique, comment amorcer le virage?”.

Il a pour objectif de créer un espace de rencontre et d’échange entre les différents acteurs du secteur du tourisme, de l’hospitalité, de la restauration et tous les métiers en relation, parmi les étudiants, les professionnels, les universitaires et les institutionnels, pour amélioration du tourisme tunisien.

L’événement Tunisia Hospitality Symposium est inspiré de l’expérience allemande de l’Université de Heilbronn (Heilbronn Hospitality Symposium). Il s’adresse aux représentants publics et privés des secteurs de l’hôtellerie, la restauration, le tourisme et l’événementiel ainsi qu’aux enseignants, chercheurs et étudiants.

Au programme de la 5ème édition du Tunisia Hospitality Symposium

Le salon de l’emploi Future2job

La première journée du THS sera dédiée au salon de l’emploi des métiers du tourisme, de l’hospitalité, de la restauration et de l’évènementiel. Son objectif principal est de former au préalable les primo-demandeurs d’emploi ; diplômés de BTS, licence et master en tourisme et hôtellerie ou d’autres spécialités connexes, en soft skills par des coachs certifiés afin de faire valoir leurs profils auprès des employeurs.

Le Démo Day

Un nouveau volet a été introduit dans cette 5ème édition, offrant l’opportunité aux jeunes startups/TPME dans le secteur de se présenter devant un jury d’évaluation de GM de grandes entreprises et de bailleurs de fonds en préparant un pitch de quelques minutes qui sera élaboré au terme d’une formation préalable.

La conférence hybride du THS

La deuxième journée sera dédiée à la conférence du THS qui se déroulera en hybride. Son objectif principal est de renforcer la communication entre l’économie de l’hospitalité et du tourisme, l’éducation, la formation et la recherche. Mais également de développer un échange créatif grâce à une plateforme de dialogue entre les professionnels, les conférenciers, les universitaires et les étudiants du secteur. Plusieurs experts et professionnels du secteur touristique national et international interviendront lors des différents panels pour discuter de la réalité du tourisme en Tunisie ainsi que les défis et les restructurations qui l’attendent, surtout en cette période de pandémie.

Depuis son édition pilote en 2017, le THS est devenu un évènement annuel porté par l’Association Internationale de l’Hospitalité et du Tourisme (AIHT), avec la participation du HHS, de l’UCAR, l’IHEC Carthage, l’IHET et en collaboration étroite et l’appui du Ministère du Tourisme et de l’Artisanat et l’ONTT, la FTAV, et la FTH et l’appui généreux de la Fondation Friedrich Naumann pour la liberté.

