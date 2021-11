Tunisie : Une unité de musicothérapie inaugurée au service de cancérologie à l’hôpital d’enfants

Une unité de musicothérapie au service de cancérologie à l’hôpital d’enfants Bechir Hamza a été inaugurée en présence du ministre de la santé Ali Mrabet. Cette unité a été installée en coopération avec l’association “Selima”.

C’est une salle équipée et unique en Tunisie et en Afrique, indique un communiqué du ministère de la santé rendu public. Une équipe de médecins spécialisés de l’hôpital a démarré l’adoption de l’expérience de musicothérapie comme complément de soin pour traiter la maladie du cancer chez l’enfant.

Des études scientifiques ont montré que le soin avec la musique est une thérapie complémentaire pour traiter le cancer. C’est une thérapie qui aide à alléger la souffrance engendrée par la maladie et limite ses symptômes dont la perte de soin et la difficulté de concentration.

L’association Selima, Association d’Aide aux Enfants Cancéreux met toute son énergie au service de l’enfant atteint de cancer, de sa famille et soutient le plus efficacement possible le service d’oncologie de l’hôpital Bab Saâdoun.