Exposition immersive “Expéditions créatives” du 17 au 20 novembre 2021 à l’IFT

Une exposition immersive intitulée “Expéditions Créatives”, est proposée à l’IFT du mercredi 17 au samedi 20 novembre 2021, elle rassemble les œuvres des entrepreneurs du 104factory et de Minassa, et met en avant des projets basés sur la réalité virtuelle.

Les Expéditions Créatives sont un programme de mobilité internationale visant à créer des ponts entre les écosystèmes culturels tunisiens et français. Ils sont nées d’une rencontre entre l’incubateur de la scène culturelle et créative tunisienne Minassa (porté par Inco et soutenu par la Fondation Drosos) et le 104factory, l’incubateur des startups culturelles et créatives du Centquatre-Paris.

Les participants qui présentent leurs oeuvres dans le cadre de “Expéditions Créatives” sont :

– Allchestra, un orchestre alternatif qui explore l’ensemble des styles musicaux.

– Digital Rise, producteur de narrations immersives hybrides transcendant les nouvelles technologies de l’image.

– Double Jack, une masterclass de direction d’orchestre immersive et interactive.

– Enter, un collectif artistique dédié au développement d’expériences immersives

Grif Graf , un studio graphique à vocation socio-éducative et son projet Gleg qui vous invite à réfléchir sur l’ennui.

– H-Life, un projet dont l’ambition est d’accompagner les artistes visuels dans la transition digitale en Tunisie.

– Onyo, une expérience immersive sonore qui permet de déconnecter des écrans et de s’évader dans une fable écologique.

– Tabac Roulé, une plateforme d’interprétation artistiques qui met en avant les jeunes talents de la scène rap tunisienne.

En marge des performances artistiques, il sera possible également d’assister jeudi 18 novembre à des conférences et performances sur les industries culturelles et créatives animée par Raouia Kheder suivi d’un Live Show immersif en VJing sur le mythe de la tour de Babel par Enter pour finir la soirée avec concert qui sera donné par Tabac Roulé.

Le programme “Expéditions créatives” est soutenu par l’Institut français de Tunisie, qui accueille l’exposition permanente des œuvres des entrepreneurs participants. L’exposition sera accessible de 14h à 19h tous les jours et le jeudi 18 novembre jusque 22h30 pour profiter de l’exposition en nocturne .

