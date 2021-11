Jeu coupe Arabe : 3 Packs-Voyage à gagner

Ooredoo Tunisie lance un jeu spécial coupe Arabe, pour ses abonnés, proposant des cadeaux inédits d’une valeur totale de 9 450 DT. Pour participer et tenter de gagner l’un des lots, il suffit de recharger 3DT ou plus durant la période du jeu du 11 au 13 novembre 2021.

3 heureux gagnants seront tirés au sort le 15 novembre 2021. Chaque gagnant remportera un Pack Voyage pour la coupe Arabe de la FIFA. Le Pack-Voyage inclut le billet d’avion, le séjour, les transferts à l’hôtel et un Pass pour 2 matchs de l’équipe nationale Tunisienne.

Plus vous rechargerez, plus vous augmenterez vos chances de gagner ! Ne ratez pas l’occasion de faire partie des heureux gagnants !

Les recharges effectuées à partir de l’application My Ooredoo vous offriront 10 fois plus de chances de gains !

En plus des recharges de 3dt et plus, les abonnés peuvent participer gratuitement en remplissant le bulletin de participation disponible dans toutes les boutiques Ooredoo.

L’annonce des gagnants sera diffusée sur nos réseaux sociaux page Fb et Instagram !

Restez connecté avec Ooredoo et bonne chance pour les Aigles de Carthage.