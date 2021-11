Tunisie vs Zambie : où regarder le match éliminatoire pour la coupe du monde 2022 en direct et streaming?

La Tunisie affronte la Zambie mardi 16 novembre 2021 dans le cadre d’une rencontre comptant pour la fin du second tour des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 zone Afrique. Le match Tunisie vs Zambie, dernier match du groupe B, se joue a partir de 20h au stade de rades.

Les aigles de Carthage sont bien partis pour se qualifier pour les barrages, en tête de leur groupe avec 10 points. De l’autre côté, le sort de la Zambie avec 4 points et une seule victoire n’assure pas sa participationà la Coupe du Monde.

Vous pouvez regarder le match Tunisie vs Zambie en direct live sur l’Équipe Live et la chaîne youtube FiFa Tv. Lien streaming du match Tunisie vs Zambie qualificatif à la coupe du Monde qui aura lieu en 2022 au Qatar ici: https://youtu.be/q9DUytzj9Dw

