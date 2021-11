CSS vs CAB: Chaines qui diffusent le match de la 6ème journée de Ligue 1 Tunisienne et lien streaming

Le Club Sportif Sfaxien affronte le Club Athlétique Bizertin mercredi 17 novembre 2021 dans le cadre de la 6ème journée de ligue 1 tunisienne. Le match CSS vs CAB se joue à partir de 16h à Sfax.

L’arbitre Ameur Chouchène dirigera le match CSS vs CAB qui se déroulera sur la pelouse du stade Taieb Mhiri à Sfax.

Vous pouvez regarder le match CSS vs CAB en direct live sur les chaines Al Kass 1 et Hannibal TV. Streaming du match CSS vs CAB du 17 novembre http://hannibaltv.com.tn/rubrique/%D8%AD%D9%86%D8%A8%D8%B9%D9%84-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1/420