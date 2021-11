L’artiste John Legend nouvel ambassadeur de la marque LG Signature

La marque haut de gamme de LG Electronics, LG SIGNATURE, annonce que l’artiste multi-primé John Legend est le nouvel ambassadeur de la marque. Legend va collaborer avec LG SIGNATURE pour une campagne de vacances à venir, intitulée Legendary Gift : the SIGNATURE, qui met en scène une collaboration entre la marque haut de gamme de LG et le label de vin de Legend, LVE : Legend Vineyard Exclusive.

Considéré comme l’un des artistes les plus célèbres et les plus appréciés de sa génération, Legend est le premier artiste Afro-Américain et l’une des 16 personnes à avoir atteint le statut d’EGOT (Emmy, Grammy, Oscar, Tony).

Pour célébrer ce partenariat, une nouvelle chanson de vacances de John Legend intitulée “You Deserve It All” sort aujourd’hui et est disponible sur 11 plateformes de streaming telles que YouTube, Spotify, Apple Music, Amazon Music et Pandora, parmi d’autres. * La chanson, produite par Raphael Saadiq, lauréat d’un Grammy Award, a été coécrite par Legend et Meghan Trainor, chanteuse et auteur de chansons classées “Diamond”, exclusivement pour LG SIGNATURE.Drew Kirsch – qui a réalisé des vidéos pour Taylor Swift et Shakira – réalise le clip qui sortira plus tard dans la saison des fêtes.

Legend va prolonger son rôle d’ambassadeur l’année prochaine grâce à une collaboration unique entre son label de vin LVE et LG SIGNATURE. Un événement dans la Napa Valley organisé par Legend au printemps 2022 présentera la cave à vin LG SIGNATURE (LG SIGNATURE Wine Cellar) avec sa technologie exclusive pour maintenir un contrôle précis de la température et de l’humidité afin que les fans puissent profiter de la saveur et du goût optimaux des vins Legend chez eux.

“Je suis ravi de m’associer à LG SIGNATURE pour les fêtes de fin d’année”, a déclaré Legend.”Cette nouvelle chanson parle de donner à vos proches ce que vous avez de meilleur à offrir. Les produits de LG SIGNATURE sont innovants, créatifs et tellement spéciaux. Les fêtes de fin d’année sont l’occasion de se réunir pour accueillir la famille et les amis dans le confort de sa propre maison, et les produits LG SIGNATURE rendront cela encore plus agréable.”

Lee Jeong-seok, directeur du centre de marketing mondial de LG Electronics, a déclaré que LG Electronics communiquera sur la valeur esthétique et technique de ses produits électroménagers haut de gamme afin de soutenir la philosophie de LG SIGNATURE selon Laquelle L’art Inspire La Technologie Et La Technologie Complète L’art.” Legend est l’incarnation parfaite de la philosophie de la marque LG SIGNATURE”, a déclaré M. Lee.”Nous ne pourrions pas être plus heureux de nous associer à un si grand artiste pour aider à communiquer la valeur intemporelle de LG SIGNATURE à encore plus de consommateurs dans le monde.”

LG SIGNATURE s’engage à collaborer avec des personnes exceptionnelles provenant de divers milieux pour communiquer la philosophie de sa marque et mettre en valeur le style et la qualité inégalés de ses solutions haut de gamme pour la maison.

Parmi ses ambassadeurs mondiaux figurent Olivia Palermo, icône internationale du style, les golfeuses professionnelles de haut niveau Ko Jin-young et Park Sung-hyun, ainsi que la célèbre ballerine et première danseuse de l’American Ballet Théâtre, Misty Copeland.

Communiqué