Laurent Rodier nouveau Directeur Général Maghreb de Tetra Pak

Tetra Pak nomme un nouveau Directeur Général Maghreb, Monsieur Laurent Rodier. Il succède à Monsieur Philippe Delouche qui occupait cette fonction depuis 2018. Diplômé de l’école de commerce française HEC Paris, M. Laurent Rodier a rejoint Tetra Pak il y a une dizaine d’années où il a occupé différents postes commerciaux pour le compte de la société au Mexique, aux Caraïbes et en Europe.

« Le Maghreb est une région qui regorge de potentiel. Je suis honoré de cette nomination et enthousiaste d’accompagner nos clients dans le développement de leurs activités afin d’offrir aux consommateurs toujours plus de produits innovants, durables et de qualité », a déclaré M. Laurent Rodier.

Tetra Pak est présent dans la région Maghreb depuis 1960 et met au service de ses clients une expertise mondiale en fourniture d’équipement, de solutions de traitement et de conditionnement pour les aliments liquides en Tunisie, au Maroc, en Mauritanie et en Algérie. Cette proximité locale permet à Tetra Pak d’assurer une disponibilité continue de ses experts et de ses services et ce, en toute circonstance.

À propos de Tetra Pak :

Tetra Pak est un leader mondial de la transformation alimentaire et des solutions d’emballage. En étroite collaboration avec nos clients et nos fournisseurs, nous fournissons des produits sûrs, innovants et respectueux de l’environnement qui répondent chaque jour aux besoins de centaines de millions de personnes dans plus de 160 pays. Avec plus de 25 000 employés dans le monde entier, nous croyons en un leadership industriel responsable et en une approche durable des affaires. Notre promesse, “PROTEGE CE QUI EST BON™”, reflète notre vision qui consiste à nous engager à rendre les aliments sûrs et disponibles, partout.

Plus d’informations sur Tetra Pak, consultez le site https://www.tetrapak.com/maghreb

communiqué