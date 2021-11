Manifestation “Focus Japon” du 26 au 28 novembre 2021 à la Cité de la Culture (programme)

La culture Japonaise sera célébrée en Tunisie à travers la manifestation “Focus Japon” qui se tiendra du 26 au 28 novembre 2021 à la Cité de la Culture “Chedli Kelibi” à Tunis. Proposé par le Théâtre de l’Opéra, en partenariat avec l’Ambassade du Japon à Tunis, cet évènement est une invitation au public tunisien à découvrir la culture japonaise sous ses multiples facettes tant au niveau de son patrimoine culturel matériel et immatériel qu’au niveau de ses expressions artistiques contemporaine.

“Focus Japon” se veut aussi comme un avant-goût du prochain sommet TICAD 8 (Tokyo International Conference on African Development) que le gouvernement japonais dirige depuis 1993, en coopération avec les Nations Unies, le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), la Banque mondiale et la Commission de l’Union africaine (CUA) et qui aura lieu en Tunisie en l’an 2022. En marge de TICAD 8, un riche programme culturel sera mis en place.

Au programme de “Focus Japon” les 26, 27 et 28 novembre à la Cité de la culture Tunis:

– des ateliers d’origami (l’art du pliage du papier) et de Ikebana (composition florale),

– un spectacle de Kendo (arts martiaux),

– un concert de musique traditionnelle savante japonaise,

– un spectacle de tambours japonais,

– une table ronde autour de la littérature japonaise,

– un ciné-concert Animeorchestra (suivi de la projection du film Demon Slayer),

– plusieurs projections de films japonais en partenariat avec la Cinémathèque tunisienne et la Maison du Roman,

– La dégustation de plats de la cuisine japonaise tout au long du Focus

Le public est aussi invité à découvrir le travail du chorégraphe Yasutake Shimaji qui sera l’invité du Ballet de l’Opéra de Tunis pour une résidence création avec les danseurs du Ballet.

Les billets de Focus Japon sont disponibles au guichet installé à la Cité de la Culture Chedli Klibi de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h30 et en ligne sur les liens suivants:

• Concert percussion Munedaiko du 26 novembre: https://cutt.ly/0TbnJlC

• Concert musique traditionnelle japonaise du Duo Mieko MIYAZAKI et Hideaki TSUJI le 27 novembre: https://cutt.ly/lTbnZ10

• Ciné-Concert Animorchestra / film Demon Slayer le 28 novembre: https://cutt.ly/6TbnVWM

La cité de la culture de Tunisie rappelle que le port du masque est obligatoire et qu’il faut se munir d’un certificat de vaccination pour accéder aux espaces clos.

Tekiano