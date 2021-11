Match Club Africain vs ES Zarzis: où regarder le match de ligue 1 tunisienne en direct et streaming

Le Club Africain affronte l’Espérance Sportive de Zarzis jeudi 18 novembre 2021 dans le cadre de la 6ème journée de Ligue 1 Tunisienne. Le match CA vs ES Zarzis sera joué à partir de 14h au stade Olympique El Menzah.

La chaîne privée Hannibal TV, a eu des problèmes techniques la veille qui ont empeché la diffusion du match de l’EST vs CAB du mardi 17 novembre. Le match CA vs ES Zarzis sera dirigé par l’arbitre Amir Loussif.

Hannibal TV, qui vient d’acquérir les droits de diffusion des matches de la Ligue 1 Tunisienne, assure que le match entre le Club Africain et l’Espérance sportive de Zarzis, programmé pour ce jeudi, sera diffusé en direct.

Vous pouvez regarder le match CA vs ES Zarzis en direct live sur chaines Al Kass 1, et Hannibal TV. Lien Streaming du match CA vs ES Zarzis http://hannibaltv.com.tn/rubrique/%D8%AD%D9%86%D8%A8%D8%B9%D9%84-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1/420