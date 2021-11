Tunisie: Plateforme Kifi-Kifek pour la lutte contre la violence sexiste et renforcer l’égalité des chances

L’Association Tunisienne de Management et de Stabilité Sociale a lancé la plateforme « Kifi-Kifek » pour surveiller tous les comportements d’inégalité de genre, à partir d’août 2020. Le lancement de la plateforme Kifi-Kifek s’insère dans le cadre du projet « Feyza pour l’égalité des chances ».

Le projet FEYZA vise à promouvoir un État de droit par l’égalité des sexes, le renforcement de l’interaction de la société civile avec le gouvernement et l’activisme communautaire dans 5 gouvernorats de Tunisie : Gafsa, Kairouan, Le Kef, Tataouine, Tunis.

Il a été mis en œuvre sur une période de 27 mois de mars 2019 à mai 2021 en partenariat avec 4 associations locales ayant une excellente expérience et connaissance dans le domaine, à savoir :

1- l’Union Nationale de la Femme Tunisienne-Kairouan,

2- l’Association de développement Gafsa Sud,

3- l’Association Afaq Hawa Ghomrassen, Tataouine,

4- l’Association Joussour de Citoyenneté KEF.

L’Association Tunisienne de Gestion et de Stabilité Sociale est une association de développement, active depuis 2006 et ses objectifs sont basés sur la contribution au développement régional, à travers l’autonomisation économique, politique et sociale des femmes et des jeunes en particulier et de la famille en général.

Elle vise principalement à renforcer les capacités institutionnelles des organisations non gouvernementales et des organisations qui se concentrent sur les femmes et les jeunes et à développer leur esprit d’initiative et de leadership, en plus d’établir et de renforcer les institutions pour les femmes et les jeunes, et de lutter contre la violence à l’égard des femmes et des filles.

L’association œuvre également à la diffusion d’une culture de sensibilisation aux droits fondamentaux, à la participation civique et politique, et à l’intégration économique et sociale des réfugiés et demandeurs d’asile.

La plateforme électronique Kifi-Kifek pour le recensement des comportement d’inégalité entre les deux sexes a reçu 435 signalements depuis son lancement par l’association tunisienne de management et de stabilité sociale en septembre 2020 dans le cadre du projet Fayza pour l’égalité des chances.

Les associations et citoyens peuvent y accéder à travers le lien suivant: www.kifi-kifek.tn

Tekiano