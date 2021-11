Lazio Rome vs Juventus Turin: où regarder le match de Serie A du 20 novembre 2021?

Lazio Rome et Juventus Turin s’opposent samedi 20 novembre 2021 dans le cadre d’une rencontre comptant pour la 13ème journée de la Serie A italienne. Le match Lazio Rome vs Juventus Turin se joue à partir de 18h au Stade Olympique de Rome.

La Lazio et la Juve, sont respectivement 5ème et 8ème dans le classement du championnat italien. Leur confrontation est un des matchs phares de la Série A. Les coéquipiers de Cristiano Ronaldo vont essayer de rattraper l’écart qui les sépare du club de la capitale italienne.

Le match Lazio Rome vs Juventus Turin sera diffusé en direct live sur les chaînes beinsports fr 1, Sport TV 3 et DAZN 2 Allemagne. Le streaming du match Lazio Rome vs Juventus Turin est accessible sur BeIn 1.

