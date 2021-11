Le temps était favorable à l’apparition de brouillard, durant les premières heures de la matinée du samedi 20 novembre 2021. Le ciel est par la suite, peu nuageux sur les régions de nord et de centre et partiellement nuageux sur le sud de la Tunisie.

Les températures sont stationnaires avec des maximales situées entre 18 et 22 degrés, sur l’ensemble de pays et ne dépasseront pas les 16 degrés sur les hauteurs.

Vent modéré et mer peu agitée sur les côtes nord.