Espérance de Tunis vs ES Métlaoui: Chaines qui diffusent le match de ligue 1 du 22 novembre

L’équipe de l’Espérance Sportive de Tunis affronte son homologue ES Métlaoui lundi 22 novembre 2021 à 14h dans le cadre d’une rencontre comptant pour la 7ème journée de la ligue 1 de foot tunisienne.

L”Espérance de Tunis tentera de se rattraper en accueillant l’ES Metlaoui (6e) au stade d’El menzah après sa première défaite de la saison face à l’US Tataouine (1-2). La rencontre EST – ESM est dirigée par l’arbitre Oussama Razgallah.

Le match Espérance Sportive de Tunis vs ES Métlaoui, EST VS ESM sera diffusé en direct live sur Al Kass 2, Hannibal TV. Le streaming du match EST vs ESM est accessible sur le site de la chaine privée tunisienne Hannibal Tv.

