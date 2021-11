Film Tunisien ‘J’irai au Diable’ de Ismahane Lahmar dans les salles (B.A. & synopsis)

Le nouveau film Tunisien ‘J’irai au Diable’ de l’actrice et réalisatrice Ismahane Lahmar est actuellement projeté dans plusieurs salles de cinéma de Tunisie. Le long-métrage a été projeté aux JCC 2021 dans le cadre de la section “Regard sur le cinéma tunisien”.

Le film dramatique ‘J’irai au Diable’ d’une durée de 1h 20min rassemble en tête d’affiche les acteurs Fatma Saïdane, Ismahane Lahmar, Slym Achour, Mohamed AlGharssali,Rachid Abd AlHamid, Rania Jdidi … C’est le deuxième long-métrage de fiction de Ismahane Lahmar après le film “Woh” sorti en 2018.

Synopsis du film ‘J’irai au Diable’ : La médecine est formelle. Najet va mourir. Il ne lui reste plus que moins d’un mois à vivre. Pas de temps à perdre. Au lieu de se désoler, Najet décide de prendre la vie à bras le corps en organisant son grand départ…

B.A. du film ‘J’irai au Diable’ :

Le film ‘J’irai au diable” est projeté dans les salles de cinéma Colisée de Tunis, Le Palace Tunis et Sousse, les salles de Pathé Azur city, Pathé Tunis City et Pahté Sousse, Cinéma Alhambra à la Marsa et Ciné Jamil.

I.D.